Erdoğan'ın teklifini daha önce reddeden Mehmet Şimşek kabineye girmek için bu kez iki şart sundu

Daha önce Erdoğan'ı reddeden eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in kabinede görev almak için iki şart koştuğu öne sürüldü.

Erdoğan'ın teklifini daha önce reddeden Mehmet Şimşek kabineye girmek için bu kez iki şart sundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmesi gözleri yeni kabineye çevirmişti. 1,5 saat süren toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı ancak görüşmenin "olumlu bir havada geçtiği" öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Mehmet Bey ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

Gazete Oksijen'in ulaştığı bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı için ismi geçen Mehmet Şimşek, Erdoğan'a "yeni dönemde görev almaktan şeref duyacağını ancak iki konuda güvence istediğini belirterek kilit ekonomik birimlere atama yetkisini de içeren daha geniş kapsamlı bir sorumluluk için hazır olduğunu" söyledi.

“UYGULANAN EKONOMİK MODEL YANLIŞ”

Şimşek iddiaya göre "bu talebini dile getirirken, uygulanan ekonomik modelin yanlış olduğunu, ortodoks ekonomi politikalarına dönülmesi gerektiğine inandığını" da söyledi.

ŞİMŞEK CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLİR

Erdoğan'ın atama yetkisi için "Bunu olmuş bil" cevabını verdiği öne sürülürken, Şimşek'in Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilme ihtimalinin masada olduğu söyleniyor.

Özellikle bankacılık sektöründe konuşulan bir başka iddiaya göre ise Hazine ve Maliye Bakanlığı için 2021 Şubat'tan beri Trendyol Grubu Başkanı olan Çağlayan Çetin'in de ismi geçiyor.

Kaynaklar Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması durumunda Çağlayan Çetin'in Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini söylüyor.

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