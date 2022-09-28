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Erdoğan'ın ziyaret edeceği cemevi yöneticisinden açıklama: Atatürk, Hacı Bektaş Veli, Hz. Ali Kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 7 Ekim Cuma günü İstanbul Kadıköy'deki Şahkulu Sultan Dergahı'na gideceği duyuruldu. Şah Kulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Beyzade Özkahraman, "Vilayetten gelen yetkiliye kırmızı çizgilerimizi söyledik. Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaşi Veli, Hz. Ali bu isimler bizim olmazsa olmaz önderlerimizdir. Bunların resimleri mutlaka duvarlarımızda olur." dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 02:09
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Erdoğan'ın ziyaret edeceği cemevi yöneticisinden açıklama: Atatürk, Hacı Bektaş Veli, Hz. Ali Kırmızı çizgimizdir

Erdoğan'ın ziyaret edeceği cemevi yöneticisinden açıklama: Atatürk, Hacı Bektaş Veli, Hz. Ali Kırmızı çizgimizdir
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cemevi ziyaretlerinin ikincisini, 7 Ekim Cuma günü, İstanbul Kadıköy'deki Şahkulu Sultan Dergahı'na yapacağı duyuruldu.

Türbeyi ve cemevini ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra konferans salonundaki törene geçecek. Törende, Valilik desteğiyle inşa edilen yerleşkenin açılışını gerçekleştirecek.

Törende Erdoğan'ın yanı sıra, Şah Kulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Beyzade Özkahraman da bir konuşma yapacak.

"TOPLANTI, KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞECEK"

Gerçek Gündem'in haberine göre; Vakıf Başkanı Beyzade Özkahraman, henüz kendilerine resmen tebliğ edilmiş bir bilgi olmadığını ifade ederek, “Gayriresmi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’de Şah Kulu Vakfı’nı öğleden sonra ziyaret edeceği ve burada bir konuşma yapacağı söylendi. Sayın Cumhurbaşkanı, Valilik tarafından yapılan, içinde konferans salonu, yemekhane, mutfak olan yerleşkenin açılışını yapmak istiyormuş. Ben ev sahibi konumundayım. Toplantı, konferans salonunda gerçekleşecek.” ifadesini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, HACI BEKTAŞİ VELİ, HZ. ALİ BU İSİMLER BİZİM OLMAZSA OLMAZ ÖNDERLERİMİZDİR"

Erdoğan'ın daha önce ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki Hz. Ali, Atatürk ve Hacı Bektaş-ı Veli fotoğraflarının alınması hakkında "Konferans salonunda herhangi bir değişiklik yapıldı mı" sorusuna Özkahraman, “Vilayetten gelen yetkiliye kırmızı çizgilerimizi söyledik. Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaşi Veli, Hz. Ali bu isimler bizim olmazsa olmaz önderlerimizdir. Bunların resimleri mutlaka duvarlarımızda olur. Bunları da söyledik. Yetkili kişi de söylediklerimize hak verdi.” dedi.

"LİSTEYİ CUMHURBAŞKANLIĞI HAZIRLIYORMUŞ. KİMLER ÇAĞRILMIŞ BİLMİYORUZ"

Özkahraman, açılışta kimlerin çağrılı olduğunu bilmediklerini, “Listeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlıyormuş. Kimler çağrılmış bilmiyoruz. Bizden sadece kendi yönetimimiz, yönetim kurulu üyelerimiz katılacak. Çağrılanlardan olumlu olumsuz yanıt verenleri bilmiyoruz.” sözleriyle anlattı.

 

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