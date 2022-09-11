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Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı: Canımız sıkıldığı için yaktık

Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı. Cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "Canımız sıkıldığı için yaktık" dediklerini söyledi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 01:27
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Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı: Canımız sıkıldığı için yaktık

Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı: Canımız sıkıldığı için yaktık
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Hüseyin Gazi Cemevi'nin bahçesindeki dilek ağacını ateşe verip, kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Cemevi’nin bahçesinde bulunan dilek ağacına yönelik saldırı dün gerçekleşti.

Otomobille cemevine gelen 2 kişiden biri araçtan inip, bez bağlama bahanesiyle yanına yaklaştığı dilek ağacını ateşe verdi. 2 kişi daha sonra aynı araçla kaçtı. Dilek ağacındaki yangın hortumla su tutularak kısa sürede söndürüldü. Kaçan 2 kişi de jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı

“CANIMIZ SIKILDIĞI İÇİN YAKTIK”

DHA'ya konuşan cemevi dedesi Hüseyin Öz, saldırganların "İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık" dediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Dilek ağacı bir kültürdür. Burada birkaç saat vakit geçiriyorlar, kimse şüphelenmiyor. Gitmelerine yakın araba ile ağaca yaklaşıyorlar. Biri ağaca bez bağlarken, diğeri fotoğrafını çekiyor. Aniden ağaç alev alınca saldırganlar da arabaları çalışır vaziyette zaten basıp gidiyorlar. Jandarmaya haber verildi ardından. Saldırganlar şehir dışına çıkmak üzereyken yakalandı. Saldırganlardan biri dilek ağacının İslam’a şirk olduğunu düşündüğü için yakma gereği duymuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret etmesinden sonra Alevilerin taleplerine yönelik birtakım adımların atılmaya başlandığını biliyoruz. Bu şeyi baltalamak için yapılmış bir provokasyon olabilir"

Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı

Cemevinin dilek ağacını yakan 2 kişiye gözaltı

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