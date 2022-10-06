6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan’ın ziyareti öncesi Alevi derneklerinden ortak açıklama: Polemik değil, hak istiyoruz

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Alevi derneklerinden ortak açıklama: Polemik değil, hak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim Cuma günü Şahkulu Dergahı ziyareti öncesinde Alevi derneklerinden “Polemik değil, hak istiyoruz” başlığıyla dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 02:47
Takip Et

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Alevi derneklerinden ortak açıklama: Polemik değil, hak istiyoruz

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Alevi derneklerinden ortak açıklama: Polemik değil, hak istiyoruz
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında Alevilere ilişkin yeni adımın, önümüzdeki cuma günü atılacağını açıklamıştı.

Erdoğan’ın 7 Ekim Cuma günü Şahkulu Dergahı’nı ziyaret edeceği öğrenilirken, ziyaret öncesi Alevi dernekleri ortak açıklamada bulundu.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri imzasıyla “Polemik değil, hak istiyoruz” başlığıyla yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“- Temel hak ve özgürlüklerden hızla uzaklaşıldığı, kutuplaştırıcı dil ve üslubun siyasette ve yaşamın her alanında etkin olduğu, ayrımcılığın ve asimilasyon politikalarının artarak devam ettiği, inkâr ve imhaya dayalı siyasetin ve devlet politikasının kurumsallaştığı, sosyal adaletin yok edildiği bir dönemde demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin yasal ve anayasal güvence altına alınmasına dair söylemlerin iktidar ve muhalefet arasında polemiklere yol açtığı görülmektedir.

“İNANÇLARIN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ADIM BEKLİYORUZ”

- Toplumun bütün kesimleri açısından hak ve özgürlüklere dair talepleri önemsediğimizi ve desteklediğimizi belirterek, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinin ve Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasının anayasal güvence altına alınmasını açıkça bir kez daha talep ediyoruz. Ayrıca zorunlu din dersleri uygulamasının müfredattan acilen çıkartılmasını ve Diyanet İşleri Başkanlığının lağvedilerek inançların özgürleşmesi yönünde adım atılmasını talep ediyoruz.

- Alevilere ve halklara yönelik katliamlarla yüzleşilmesi devlet olarak Alevilerden ve katledilen halklardan özür dilenmesi, bu katliamların insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamına alınmasını istiyoruz.

- Bu bağlamda biz aşağıda imzası bulunan Alevi kurumları olarak yıllardır mücadelesini yürüttüğümüz ve üzerinde ortaklaştığımız temel taleplerimizin yasal ve anayasal güvence altına alınmasına yönelik beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

“AÇIKÇA BEYAN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında ifade ettiği anayasal haklarla ilgili sözlerine bağlı kalarak 7 Ekim Cuma günü Şahkulu Dergahı’nda yapacağı ziyaretinde yukarıda belirtilen Alevilerin taleplerine yönelik yasal ve anayasal düzenlemeler yapılacağının sözünü açıkça beyan etmesini bekliyoruz.

- Eğer yasal ve anayasal herhangi bir adım atılmazsa bu girişimlerin daha önce yapılan çalıştaylar gibi siyasi malzeme olmaktan öteye geçmeyeceğini kamuoyu ile açıkça paylaşacağız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
2
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Benzin ve motorine zam
3
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
5
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
6
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
7
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi
﻿Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi
﻿Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi
﻿Dünya Bankası: 2030'a kadar yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak
﻿Dünya Bankası: 2030'a kadar yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak
﻿Dünya Bankası: 2030'a kadar yaklaşık 600 milyon kişi günlük 2,15 dolardan az parayla yaşıyor olacak
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.