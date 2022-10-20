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AKP cemevlerine ilişkin teklifini TBMM'ye sundu

AKP, cemevlerinin elektrik ve su gibi giderlerinin karşılanmasını da içeren teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 18:59
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AKP cemevlerine ilişkin teklifini TBMM'ye sundu

AKP cemevlerine ilişkin teklifini TBMM'ye sundu
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Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Alevi-Bektaşi kültürü ve erkân hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanması, belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının indirimli veya ücretsiz olarak karşılanabilmesi, belediyeler tarafından mahalli müşterek nitelikte olan okul binalarının inşaatı, bakım ve onarımı ile kültür, tabiat varlıkları ve önemli tarihi mekanların bakım ve onarımlarını yapabildiği gibi aynı kapsamda mahalli müşterek nitelikteki cemevlerinin yapım, bakım ve onarımları ile malzeme desteği sağlanmasına imkan tanınması, aynı kapsamda il özel idareleri tarafından il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi ve 3194 sayılı İmar Kanununa ek madde eklenerek Alevi-Bektaşi kültürü ve erkân hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerine imar planlarının tanziminde planlanan beldenin veya bölgenin şartları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için mülki idare amirinden izin alınmasına yönelik düzenlenme yapılması amaçlanmaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim günü, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde yaptığı konuşmada "Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulacağını, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanacağını söylemişti.

Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır" demişti. 

 

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