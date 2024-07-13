Beşiktaşlı eski yönetici Emre Kocadağ'a örgüt soruşturması

Beşiktaş camiasında yeni sezon öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Hasan Arat'ın talimatıyla, daha önce sicil kurulu evrakları incelenmek üzere denetleme kuruluna teslim edilmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda usulsüzlük tespit edilen üyeliklerin iptali için noter aracılığıyla durum tutanak altına alındı.

Eski yönetici Emre Kocadağ başta olmak üzere, Murak Kılınç, Mahmut Özkan, eski sicil kurulu başkanı Şahabettin Önkol ve üyeler Gizem Uslu Akın, İbrahim Feneci, Tahir Büyükasar ve Celal Şahin'in disiplin kuruluna sevk edilerek kulüpten ihraç edilmeleri ve ayrıca savcılık soruşturması başlatılması istendi.

Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, yapılan incelemeler sonrasında bu kişilere tebligat göndererek 7 gün içinde kulübe gelip ifade vermelerini istedi.

Kocadağ ve diğer isimler için "suç işlemek için örgüt kurma", "binlerce üye yapıp genel kurul yapısını ele geçirmek" ve "toplu aidat ve üyelik paraları yatırma" gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.