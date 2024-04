Ergin Ataman kopya çekti

Anadolu Efes'te ikisi THY EuroLeague olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan tecrübeli başantrenör, sezon başında büyük umutlarla Yunanistan temsilcisinin başına geçti.

Ataman, Avrupa Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından yakaladığı başarıyı Anadolu Efes'teki modeli uygulamasıyla açıkladı.



"AYNI ANADOLU EFES GİBİ YAPTIK"

Son yıllarda istediği başarıları elde edemeyen Panathinaikos'ta yeni bir takım oluşturduklarını belirten deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

Normal sezon olarak Anadolu Efes'te yaşadığımız ilk dönemle bir benzerlik var. Anadolu Efes'i aldığım zaman sonuncu sıradaydı. Bir sonraki sezon sadece 3 oyuncuyu takımda tuttuk ve EuroLeague'de final oynama başarısı gösterdik. Panathinaikos'ta da geçen sezon 17. olan takımdan sadece 3 oyuncuyu takımda tuttuk. Kostas Sloukas dışında normal bütçelerle 10 yeni oyuncu transfer ettik. İyi bir takım kimyası kurduk.

Takımda iyi ve çok karakterli oyuncular var. Takımın havası çok iyi. Avrupa'da en fazla şampiyonluk yaşayan kulüp olmasına rağmen uzun yıllardır üst düzey başarı elde edilememiş. Müthiş bir taraftar desteği var. 20 bin kişilik salonda her maç tam kapasite oynanıyor. Taraftar o heyecanı yeniden yaşıyor. Bir bütünleşme oldu. Böyle yeni bir takımla RealMadrid'in arkasında normal sezonu ikinci sırada bitirmek çok büyük bir başarı. Aynı zamanda Yunanistan Ligi'nde de lideriz.



FINAL-FOUR AÇIKLAMASI



EuroLeague'de play-off oynama hakkı elde ederek ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:



Tabii bu yeterli değil. Önümüzde play-off var. Maccabi Playtika-Baskonia maçının galibiyle eşleşeceğiz. İlk olarak normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off'ta saha avantajını almayı hedefliyorduk. Bunu başardık. 7 aylık maratonda bunu gerçekleştirdik. Yastığa başımı koyduğumda elbette Dörtlü Final'i hedefliyorum. Ancak şampiyonluk hayali kurmak için henüz erken. Tabii bu takım her türlü başarıya ulaşabilir. Son 7 senedir Dörtlü Final'e kalamayan bir Panathinaikos var. Şu an tek düşüncem play-off'u geçip Dörtlü Final'e kalmak. Bu, bizim için tarihi bir olay olur. Sonrasında ise tekrar başka hayaller kurarız.



Ergin Ataman, Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'taki ilk sezonunda da yeni bir takım oluşturmasına rağmen elde edilen başarıya ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:



Kısa vadede takım kurup bir şeyler yapmak belki de büyük bir başarı ama bunun temelinde benim bunu kanıksamış olmam var. Bunu kendimde büyük bir sıkıntı olarak görmüyorum. Ben 'Yeni bir takım kurduk, 3-4 yıllık plan yapalım' demiyorum. Direkt başarılı olmaya odaklanıyorum. Belki de bu yüzden bana normal geliyor ama bu, sporda alışılagelmiş bir durum değil. Yeni bir takım kurmak benim için çok büyük bir sıkıntı değil. Önemli olan takımın kimyasını iyi oluşturmak. Takımı 2-3 ayda toparlıyorsun. İyi bir çalışmayla sistemi oturtuyorsun. Bunu Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'ta da gerçekleştirdik.