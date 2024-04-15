Ozan Tufan haftanın 11'ine seçildi

İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, sahasında QPR'ı konuk etti ve Acun Ilıcalı'nın takımı sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcu Ozan Tufan ise karşılaşmaya damga vurarak, yaptığı 1 gol ve 1 asistlik performansla adından söz ettirdi.

HAFTANIN 11'İNE GİRDİ

Ozan Tufan, haftanın 11'inde yer alan 3 Hull Cityli futbolcudan birisi oldu.

Fabio Carvalho ve Jaden Philogene de Hull City adına haftanın 11'inde yer alan diğer isimler oldu.

Bu sezon Hull City ile 36 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol atarken 2 asist yaptı.

PLAY-OFF'U ZORLUYOR

Hull City, bir maç eksiğiyle 65 puanla 7. sırada yer alıyor.

Play-off kotasında 6. sırada olan Norwich City'nin ise 71 puanı bulunuyor.