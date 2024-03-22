Ergin Ataman yedekleri eritti

"Kızılyıldız maçını geride bıraktık ve şimdi tüm dikkatimizi Barcelona maçına vermemiz gerekiyor" diyen Ergin Ataman oyuncularına da uyarılarda bulundu.

Ataman, dünkü idmanda Kızılyıldız'da en çok oynayan 6-7 oyuncuya nefes aldırırken, uzun süre yedek oyuncularla sahada taktik çalışması yaptı.

Yunan basını idman sonrası "Türk teknik adam, OAKA'nın son antrenmanında yedek oyuncuları "eritti" benzetmesinde bulundu.

Ataman şunları söyledi: Barcelona'nın Fenerbahçe'ye karşı aldığı ağır yenilgi sonrası, hem takım olarak hem de taraftarlar olarak bu maça hazır olmalıyız. Evimizdeki maçta agresif oyunumuzu sürdürmeliyiz. Kalan dört maçımız da final niteliğinde ve her birini kazanmamız halinde ligde ikinci ya da üçüncü sıraya yerleşebiliriz.

Ancak her maç bizim için final ve bu durum diğer takımlar için de geçerli. Maccabi Tel Aviv ve Virtus Bologna gibi takımlarla kıyasıya bir rekabet içindeyiz. Barcelona maçı zorlu geçecek; onlar da ligin güçlü ekiplerinden biri ve şampiyonluk adayları arasında yer alıyorlar.

DAHA FAZLA KATKI

Ataman, takımın duruşu hakkında da konuştu: Maç boyunca dirençli olmalı ve mücadeleyi bırakmamalıyız. Ayrıca yedek oyuncularımızdan daha fazla katkı bekliyoruz. Kızılyıldız maçında yeterince katkı alamadık ve her maçta bu şekilde performans gösteremeyiz. Umarım, o maçta etkili olamayan oyuncularımız Barcelona karşısında takıma destek olabilirler.

ATAMAN YASAKLARI

Oyuncu durumu hakkında da bilgi veren Ergin Ataman, Luca Vildoza'nın Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı henüz belirsiz. İlk antrenmanına bir ay aradan sonra çıktı ve bu seviyede maça çıkacak oyuncuların en az 3-4 antrenman yapmış olması gerekiyor. Sakat olan Kostas Antetokounmpo'nun da takıma dönüşünü bekliyoruz.Elimizde bir kadro var. Hazır olmayan ya da kendini iyi hissetmeyen oyuncular için ağlama zamanı değil. Sert olmalıyız ve elimizdeki herkesi kullanabilmeliyiz