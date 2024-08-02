Mustafa Sarıgül Instagram’ı Amerika'nın kapattığını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Instagram’a erişim engeli getirildi. Tepkiler ardı ardına gelirken Mustafa Sarıgül’den herkesi şoke edecek açıklamalar geldi.

Instagram’ı Amerika’nın kapattığını açıklayan Sarıgül ABD’ye seslenerek Instagram’ı açmalarını söyledi.

“INSTAGRAM’I KİMİN KAPATTIĞINI BİLİYORUM”

Sarıgül ilk videosunda “Ben Instagram'ı kimin kapattığını çok iyi biliyorum, merak etmeyin. Gündemi de geceden beri takip ediyorum hiçbir endişeniz olmasın olayların gerisinde değil olayların en önündeyiz, merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

“INSTAGRAM’I ABD KAPATTI”

İkinci bir video paylaşan Sarıgül bu kez Amerika’nın Instagram’ı kapattığını açıkladı.

Sarıgül videosunda ABD’ye seslenerek şunları dedi:

Instagram herkesten her şey beklenirdi ama senden bu beklenmezdi. Amerika hani insanlar özgürdü, eşitti, istediğini söyleyebiliyordu özgürlük anlayışınız bu mu. Derhal Türkiye’deki Instagram’ı açın.

NE OLDU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK ilk açıklamasında platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığını vurguladı.

BTK'nın web sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde de Instagram'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı.

Anayasa Mahkemesi İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptal edildiğine dair bir basın duyurusu yayımladı ancak bu paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.

AYM'nin web sitesine de erişim sağlanamıyor.

FAHRETTİN ALTUN NE DEMİŞTİ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğini belirterek, “Haniye'nin şehadeti nedeniyle taziye mesajı paylaşımını gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı şiddetle kınıyorum. Bu açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.