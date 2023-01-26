TİP başkanı Erkan Baş Erdoğan’a adaylık şartını açıkladı. Siyasi kulisler karıştı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itirazlarını bir kez daha dile getirerek "Erdoğan eğer bu yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa gelecek Meclise, tüm muhalefet partileriyle görüşecek ve bu seçim böyle gerçekleşecek. Bunun lamı cimi yok" ifadelerini kullandı.

Baş, Erdoğan'a cumhurbaşkanı adaylığı şartı koydu.

"SEN BİZİ AYAKKABINI YALAYANLARLA KARIŞTIRMA"

Erdoğan'ın "Benim istediğim zamanda, benim kararımla, benim istediğim kanunlarla, benim istediğim partilerin ve adayların girebileceği sözde bir seçim yapacağım" dediğini söyleyen Baş, "Buna karşı söylenecek tek bir şey var. Erdoğan, sen bizi ayakkabını yalayanlarla karıştırma kardeşim. Türkiye bir aile şirketi, hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir kabile falan değildir. Burası Dingo’nun ahırı değil! Recep’in çiftliği değil, Tayyip’in cemaati değil, Erdoğan’ın şirketi hiç değil. Biz köle değiliz, maraba değiliz, mürit falan değiliz. Bizi tebaa, kendisini padişah sanan gitsin önce yüzüne soğuk su çarpsın kendine gelsin. Biz, yurttaşız. Erdoğan’a söylüyorum. Biz senin bildiğin muhalefetten değiliz" diye konuştu.

Baş konuşmasına şöyle devam etti:

"Aday tartışmalarına, kayıkçı kavgalarına, Erdoğan’ın açtığı çukurlara düşerek saray rejimini yenmek mümkün müdür? Anayasaya, yasalara, kurallara bile sahip çıkmadan sarayın çizdiği sınırları kabul ederek, buraya sıkışarak, bu ülkenin insanına nasıl umut verebiliriz. AKP'siz bir gelecek istiyorsak bunun ilk şartı, AKP’nin dayatmalarına karşı dik bir duruş sergilemek, AKP’nin oyunlarını bozmaktır.

Gözümüzün önünde halkın hakları çalınmak isteniyor. Tek başına bizim bu hırsızlığı önlemeye gücümüz yeter mi? Samimiyetle ifade ediyorum, bilmiyorum. Ama engelleyemezsek bile bağıracağız ya 'Hırsız var, hırsız var' diye bağıracağız. Belki, hırsızın çalmasını engelleyemeyeceğiz ama komşularımızı uyaracağız. Yardım isteyeceğiz, en kötüsü komşumuzun evinin soyulmasını engelleyeceğiz."

"ANAYASAYI TANIMAYANLARLA ANAYASA YAPILAMAZ"

AKP'nin dün Meclisteki komisyonda kabul edilen Anayasa değişikliğine yönelik itirazlarını da yineleyen Baş, "Anayasayı tanımayanlarla anayasa yapılamaz. Siyasal İslamcılarla da müzakere değil mücadele edilir" dedi.

"MEMLEKETTE DÜZENİN BOZUK OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"

Türkiye’de sadece 13 kişinin toplam servetinin, 44 milyonun servetinden fazla olduğuna dikkat çeken Erkan Baş, "Bu memlekette düzenin bozuk olduğunu anlatmak için başka bir şey söylemeye gerek yok. 13 kişi, 44 milyon insanın servetinden daha fazla servete sahip bu ülkede. Dolayısıyla, bu en zengin yüzde bir var ya, AKP döneminde kaymak tabakayı oluşturan, doymak bilmeyen o azgın azınlık; bunların bu ülkenin, yüzde 90’ının 1,5 katı kadar servetine elbette ki müdahale etmek gerekiyor. Bir sosyal adalet vergisi öneriyoruz" dedi.