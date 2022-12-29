Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmayacağız

2014 ve 2018 seçimlerinde iki kez cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’ya göre 2023 seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağı tartışma konusu olmaya devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.



Genel merkezde CHP muhabirleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın adaylığını tartışmayacağız.” dedi ve şöyle devam etti: “Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak YSK Erdoğan'ın emrinde. Erdoğan ettiği telefona göre onlar karar verir. Yargı değil bir kişi karar veriyor.”



HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet’e konuşan hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, "Ben Erdoğan'ın seçimlerin normal zamanda yapılması halinde, üçüncü kez aday olamayacağını, buna Anayasa’nın 101. maddesinin açık hükmü karşısında bunun mümkün olmadığını ancak TBMM bir erken seçim kararı alırsa ancak o zaman Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabileceğini öteden beri savunan bir insanım." derken Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ise "1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanı 7 yıl için seçiliyordu ve bir daha seçilmiyordu. Bu hükmü 2007 yılında AK Parti iktidarı değiştirdi. 5 yıl için seçilir iki defadan fazla seçilemez maddesini getirdi. Bu günden sonra bir daha Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin ve iki defadan fazla seçilemeyeceğine dair hüküm hiç değişmedi." şeklinde konuşmuştu.

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