Erman Toroğlu Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiyi açıkladı. Fenerbahçeliler çıldıracak

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Sky Spor Youtube kanalında gündemi değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Süper Kupa’nın ertelenmemesi üzerine yaptığı açıklamayı değerlendiren Erman Toroğlu Galatasaray taraftarını kızdıracak ifadeler kullandı.

İşte Erman Toroğlu’nun sözleri:

"Bu TFF, Galatasaray ağırlıklı. İstediği kararı çıkartıyor. O gözüküyor. Bunu görmemek için aptal olmak lazım hocam. Her türlü kararı lehine çıkartıyor. Fener de ona gıcık alıyor. O kadar basit ya. . Onun için de bu hale geldi iş"