Murat Ülker kazandı

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi.

Kıran kırana geçen seçim yarışı sonucunda 16 bin 464 oy alan Ali Koç Aziz Yıldırım'ı geçerek 3. kez başkanlığa seçildi.

Seçim süreci boyunca iki taraf arasında pek çok konu tartışma yaratırken bunlardan bir tanesi de ünlü iş adamı Murat Ülker'in kimi desteklediğiydi.

SEÇİM SABAHI ACUN ILICALI İLE KAHVALTI YAPTI

Fenerbahçe camiasında önemli bir yeri olan Murat Ülker için iki tarafta kendilerini desteklediğini söylerken gerçek seçim günü ortaya çıktı.

Ülker seçim sabahında Acun Ilıcalı ve Ahmet Özaktaç ile birlikte evinde kahvaltı yaptı.

MURAT ÜLKER DE KAZANDI

Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile seçim sabahında kahvaltı yapıp samimi pozlar vermesi Murat Ülker'in desteklediği isim üyeler tarafından net bir şekilde anlaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından kullanıcılar Ali Koç ile birlikte Murat Ülker'in de kazandığı şeklinde yorumlarda bulundu.