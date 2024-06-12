İstanbul'da Formula 1 depremi

2 Nisan'da gerçekleşen İstanbul Park ihalesini kazanan Can Bilim Eğitim şirketi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 6 Mayıs'ta anlaşmayı imzaladı.

İhale şartnamesine göre, kazanan firmanın, organizasyonu Türkiye'ye getirecek protokolü bir ay içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sunması bekleniyordu.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın raporuna göre, sözleşme imzalandıktan 37 gün sonra, ihale iptalinin mümkün olup olmadığı tartışılıyor.

Can Bilim Eğitim yetkilileri konu hakkında yorum yapmazken, Vakıflar Genel Müdürlüğü de ihaleyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Şubat ayında duyurulan İstanbul Park ihalesi şartnamesinin 6. maddesi tartışmalara yol açtı. Bu maddeye göre, "Sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içinde Formula 1 yarışlarının mülkümüzde yapılmasına dair anlaşmanın sağlanıp ilgili protokolün idareye sunulması, aksi takdirde sözleşmenin iptal edilip teminatların idareye devredilmesi" gerekiyordu. Bu şart, pistle ilgilenen yatırımcıların eleştirilerine neden oldu ve bazı şirketlerin kısa sürede anlaşma yapmanın mümkün olmadığını belirterek ihaleye katılmadığı biliniyor.

İhale öncesinde, pistin eski kiracısı Intercity ve Green Holding'in ihaleye katılacağı bildirilmişti. Ancak Green Holding teklif sunmazken, Intercity'nin sahibi Vural Ak şartnameye itiraz edeceğini duyurdu. İhaleye tek teklif sunan Can Holding bünyesindeki Can Bilim Eğitim, ihaleyi kazandı.

Lale Cander'in ortağı olduğu şirket, Tuzla'daki İstanbul Park'ın bulunduğu araziyi 117,8 milyon dolara 30 yıl süreyle kiraladı. Can Bilim Eğitim, 2,1 milyon metrekarelik Formula 1 pisti alanında AVM, lunapark, otomobil müzesi ve eğlence merkezi kurmayı planlıyor.