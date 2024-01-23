Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu ile İsmail Kartal’ın ortak noktasını açıkladı

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Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu ile İsmail Kartal’ın ortak noktasını açıkladı
Samsunspor'a sürpriz bir şekilde puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştiren Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak bir tespit geldi.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin Samsunspor'la berabere kalarak zirvede yarışında yara aldığı maçta İsmail Kartal'ın seçimlerini eleştirdi.

Kartal'ın özellikle yanlış oyuncu tercihlerine vurgu yapan Toroğlu "Dzeko'nun oyunda kalması gerektiğinin" altını ısrarla çizdi.

İsmail Kartal'ı CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeten Erman Toroğlu, "Maçı kazanmamak için her şeyi yaptın" dedi.

İşte Toroğlu'nun gündem yaratn sözleri:

Kapıyı açamıyorsan kıracaksın.

Dzeko'yu çıkarıyor.

Dzeko'yu neden çıkarayım, Samsun benim üstüme gelmiyor.

Olacak şey değil İsmail!

Dzeko da sana 4-5 kere hareket yapıyorsa Dzeko haklı.

O zaman Dzeko'ya bırak saha içini. O senden çok tecrübeli.

Maçı kazanmamak için her şeyi yaptın.

Aynı CHP’nin başındaki Kılıçdaroğlu gibisin.

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