Erman Toroğlu'ndan Barış Alper Yılmaz'a ağır sözler: Seni duman ederim!

Galatasaray, Başakşehir engelini 2-0'la geçerken, Barış Alper Yılmaz da başarılı futbolunu bir golle taçlandırdı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'daki yayında, Barış Alper'in performansını överken, bir pozisyonda yaptıkları nedeniyle yerden yere vurdu.

Öncelikle Kerem Aktürkoğlu ile görüşlerini açıklayan Toroğlu, Kerem'in seyirci ile yaşadığı diyalog için "Seyirciyle uğraşma abi... Ben sakatlandığına inanmıyorum. Çıktığına inanıyorum. Burası anaokulu değil. Senin seyirciyle meyirciyle işin olmamalı" dedi.

Daha sonra Barış Alper Yılmaz'ın, Başakşehirli bir futbolcuyla yaşadığı gerilim hakkında konuşan Toroğlu, "Hiç gereksiz yere fedai gibi aradan çıkıp rakip topçuya posta atmaya falan kalkıyor. Altını çizerek söylüyorum 1-2 hafta sonra ayvayı yer. Yapma, daha yeni çıkıyorsun. Yarın bir gün birine çatarsın rakip veya hakem yanarsın. Özür dilersin. Onda da 1-2 haftadır bir şeyler görüyorum. Sen oyununa bak. Daha dur ya dünkü bebesin. Hemen bizde fedayi abi... Kafa gösteriyor falan, kabadayılık yapma!" yorumunu yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarının ekrana ekrana gelmesinin ardından da Toroğlu, "Barış... Sana bir şey söyleyeyim mi O kabadayılığı bırak yakalarsam seni duman ederim" ifadesini kullandı.