1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ermenistan ile PKK birbirine girdi

Ermenistan'ın iki PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etmesine PKK'dan yanıt geldi. Örgütün sözde yetkilisi Zagros Hiwa, ''Bu, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanettir'' diye konuştu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 09:24
Takip Et

Ermenistan ile PKK birbirine girdi

Ermenistan ile PKK birbirine girdi
+
Aa
-

Geçtiğimiz günlerde Erivan hükümeti, iki PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etmişti. PKK'nın sözde Dış İlişkiler yetkililerinden sorumsu Zagros Hiwa, duruma tepki gösterdi. Hiwa, ''Bu, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanettir'' sözlerini kullanarak, Paşinyan hükümetinin Ermenistan halkı tarihine ihanet ettiğini savundu.

Konu ile ilgili El Nehar El Arabi gazetesine konuşan Hiwa, Ermenistan’ın Türkiye’ye iade ettiği Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım adlı teröristlerin Kasım 2021 tarihinde Avareş nehrini geçmeye çalışırken Ermeni askerler tarafından tutuklandığını söyledi. Hiwa, iki PKK’lının Ermenistan’da 8 yıl hapis cezası aldığını da ekledi.

İki PKK’lının tutuklanması konusunda Ermenistan hükümeti ile doğrudan ilişkileri olmadığını söyleyen Hiwa, “Yoldaşlarımızın Paşinyan hükümeti tarafından Türk rejimine teslim edilmesini Kürt halkına yönelik bir ihanet değil, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanet olarak görüyoruz. Ermeni halkının gerçek temsilcilerinin bu ihaneti kabul etmediğini biliyoruz. Bu ihanet Ermeni halkı ile olan ilişkilerimize zarar vermeyecek” diye konuştu.

Kaynak: ODATV

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
1
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Akaryakıta zam geldi
2
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
7
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı
﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı
﻿Süper Lig'in ünlüleri Üsküdar'da şov yaptı. Hami Mandıralı gol yağdırdı
﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor
﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor
﻿Kadınlarda kısırlığın 5 erken belirtisi. Giderek yaygınlaşıyor
﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
﻿Karabük Ihlamur Teras Turizm işçi alacak
﻿Mersin saldırısında yeni gelişme
﻿Mersin saldırısında yeni gelişme
﻿Mersin saldırısında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.