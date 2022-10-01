Ermenistan ile PKK birbirine girdi

Geçtiğimiz günlerde Erivan hükümeti, iki PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etmişti. PKK'nın sözde Dış İlişkiler yetkililerinden sorumsu Zagros Hiwa, duruma tepki gösterdi. Hiwa, ''Bu, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanettir'' sözlerini kullanarak, Paşinyan hükümetinin Ermenistan halkı tarihine ihanet ettiğini savundu.

Konu ile ilgili El Nehar El Arabi gazetesine konuşan Hiwa, Ermenistan’ın Türkiye’ye iade ettiği Atilla Çiçek ve Hüseyin Yıldırım adlı teröristlerin Kasım 2021 tarihinde Avareş nehrini geçmeye çalışırken Ermeni askerler tarafından tutuklandığını söyledi. Hiwa, iki PKK’lının Ermenistan’da 8 yıl hapis cezası aldığını da ekledi.

İki PKK’lının tutuklanması konusunda Ermenistan hükümeti ile doğrudan ilişkileri olmadığını söyleyen Hiwa, “Yoldaşlarımızın Paşinyan hükümeti tarafından Türk rejimine teslim edilmesini Kürt halkına yönelik bir ihanet değil, Ermeni halkının tarihine yapılmış en büyük ihanet olarak görüyoruz. Ermeni halkının gerçek temsilcilerinin bu ihaneti kabul etmediğini biliyoruz. Bu ihanet Ermeni halkı ile olan ilişkilerimize zarar vermeyecek” diye konuştu.

Kaynak: ODATV