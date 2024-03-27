Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı kura çektik

Kaynak: AA
Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı kura çektik
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli takımın rakipleri İstanbul'da yapılan kura çekimi ile belli oldu.

İstanbul'da 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.

Wyndham Grand Levent Otel'de yapılan kura çekimine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri de katıldı.

Kura çekimine birinci torbadan girenTürkiye, C Grubu'nda Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ÇOK ETKİLENDİ”

"Federasyon, gençlerin gelişimine büyük önem vermektedir. Bu turnuva, genç oyuncularımızın bir Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından önemli. Bu turnuva, 2007-2008 jenerasyonundaki oyuncularımızın gelişimine katkı sağlayacaktır. Türkiye, basketbolun gelişimini sağlayan organizasyonlara destek vermeye devam edecektir. FIBA ile önemli bir ortak haline geldik. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani'nin de bugün burada olması organizasyonun değerini gösteriyor. Basketbol Gelişim Merkezi, dünya çapında bir tesis haline gelecek. Başkan da tesisi gezdi ve çok etkilendi."

Kura çekimi sonucu ise gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko

B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine

C Grubu: Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, İtalya

D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya

Turnuvadaki mücadelelerin Sinan Erdem ve Ahmet Cömert spor salonlarında oynanacağı duyuruldu.

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