Samsunspor'a Karagümrük maçında piyango vurdu

Maç öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'ün sözleri yenilir yutulur gibi değildi. Alman hoca, son dönemde yaşanan olaylar ile ilgili yorumunun sorulması üzerine adeta açtı ağzını yumdu gözünü: "Türk futbolunun bireylerin hatalı davranışları nedeniyle uluslararası alanda olumsuz yönde manşetlere konu olması elbette utanç verici."

Önce Halil Umut Meler'in tokatlanması, ardından İstanbulspor'un sahadan çekilmesi ve son olarak Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalı.

Ülkemizde yaşayan Alman bir teknik adamın gözünden Türk futbolunun özeti bu...

Sorumluların sus pus olduğu, hiçbir şekilde hesap vermediği, pişkin pişkin görevlerine devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Pes doğrusu!

Tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen iki takım; Samsunspor ve Fatih Karagümrük, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Adeta sahaya "Aman gol yemeyeyim de nasıl olsa atarım" düşüncesiyle çıkmışlardı.

Bu da kısır bir futbol ortaya çıkmasına neden oldu. 84. dakikaya kadar ne dişe dokunur bir pozisyon vardı ne de heyecanlandıracak hareket. Fauller nedeniyle sürekli duran oyun ve çıkan 8 sarı kart (daha sonra 9 oldu) sıkıcı futbolun özeti gibiydi.

Neyse ki dakikalar 84'ü gösterdiğinde Samsunspor organize bir atak sonucu golü buldu. Sonradan oyuna giren isimlerden Fofana soldan ortaladı Ercan Kara kafayı vurdu. Tribündeki 12 bin 520 biletli seyirci mutluluktan havalara uçtu, evlerine mutlu gitti.

Kritik bir galibiyete imza atan Samsunspor puanını 18 puana yükselirken, Fatih Karagümrük 17 puanda kaldı.

Konuk ekip üst üste 4. yenilgisini alırken, yeni teknik direktör Şota Arveladze de 3'te 0 çekti.