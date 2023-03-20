﻿Mete Kalkavan bakın Ersun Yanal'a ne demiş? Ortaya çıktı

Alanyaspor ile Fenerbahçe maçındaki yönetimiyle gündemin bir numarasına oturan hakem Mete Kalkavan'la ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Doğru ya da yanlış ligin önüne geçen bir takım serzenişler var. Hakemler ile söylemler var. Herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup, kimin olamayacağı ile ilgili tartışmalardır. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor" diye konuştu.

Yanal, hakemin kendisine maçın devre arasında "baskı altında maç yönetiyorum" dediğini de ileri sürdü ve "Bir pozisyon sonrası, elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi… Bu bayağı söyleme yol açacak. Onları bu duruma getiren de ortamdır. Futbol hakemler üzerinden, federasyon üzerinden, ortam üzerinden konuşuluyor. İlk cümle bunlarla başlıyor. Geçen hafta sayın Jesus'un da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da açıklaması vardı. Umarım bunlar kısa sürede biter ve futbolu konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Yanal, hakemler için de çok üzüldüğünü aktararak, böyle gergin ortamın onların kafasında, ruhunda yaptığı travmanın empatisini de yapmak gerektiğini söyledi.