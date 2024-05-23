Ertuğrul Özkök Fenerbahçe seçiminde kime oy vereceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Özkök Fenerbahçe seçiminde kime oy vereceğini açıkladı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayına bağlanarak Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde hangi adaya destek vereceğini anlattı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ROK isimli programına bağlanan gazeteci Ertuğrul Özkök, Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine katıldığı için gelen eleştirileri yanıtladı.

Rasim Ozan, canlı yayına telefonla gazeteci Ertuğrul Özkök'ü bağladı.

Fenerbahçe kongre üyesi olan Ertuğrul Özkök'e Sarı Lacivertlilerin başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında kime oy vereceğini sordu.

Özkök, hiç çekinmeden Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini anltattı.

İŞTE ÖZKÖK'ÜN AÇIKLAMASI:

Ben bu konuda hiçbir şey saklamadım.

Bundan önceki kongrede Aziz Bey'e oy verdim.

Bundan sonra yine Aziz Bey'e oy vereceğim.

Rasim Ozan bunun üzerine "Ertuğrul Özkök'ün oyu Aziz Yıldırım'a doğru mu" diyerek Özkök'ten kararını teyit etmesini istedi.

Özkök ise "E saklamadım ben kardeşim. Dün akşam da söyledim, her zaman da söylüyorum. Ben seçimlerle ilgili gazeteci olarak hayatımda hiçbir zaman kime oy vereceğimi söylemedim. Ama Fenerbahçeli olarak söylüyorum ben bunu" yorumunda bulundu.

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