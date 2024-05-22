Fatih Altaylı Koç ailesindeki büyük çatlağı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Koç ailesindeki büyük çatlağı açıkladı

Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ailesi arasında yaşanan fikir ayrılığı hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaştı.

Pazar günü RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler Galatasaray’ı Çağlar Söyüncü’nün golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray ile puan farkını 3’e düşüren Fenerbahçe şampiyonluk umudunu son maça taşıdı.

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Alınan bu galibiyet sonrası Fenerbahçeli oyuncular büyük bir sevinç yaşarken statta ortalık birden karıştı.

Galibiyetin ardından RAMS Park’a gelen Ali Koç özel güvenliği ve polisi yararak yasak olmasına rağmen sahaya girerek futbolcularıyla kutlama yaptı.

Ali Koç’un saha içerisinde Galatasaraylı yöneticiyi tehdit etmesi ve kendi yöneticisi olan Selahattin Baki’nin yapışması gündem oldu.

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Ali Koç’un bu hareketleri tartışmaları beraberinde getirirken ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan flaş bir iddia geldi.

Yapı Kredi Bankası’nın BAE’li bir şirkete satılması iddiaları üzerine konuşan Altaylı Ali Koç’un bu satışı istemediğini iddia etti.

Fatih Altaylı yaptığı açıklamada, "Bankacılık çevrelerinde konuşulanlara göre Yapı Kredi'nin satışını Ali Koç'un istemediği ama satışın ailenin kararı olduğu, Ali Koç'un Fenerbahçe nedeniyle değil bu satış nedeniyle son günlerde sinirli olduğu söyleniyor" dedi.

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