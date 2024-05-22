Mehmet Büyükekşi rahatsız

Kaynak: TRT Spor
Mehmet Büyükekşi rahatsız

Sporda artan küfür ve tehdit ortamı hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi "Futbolun marka değerini aşağı çektiler" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

18 Temmuz’da yapılacak olan Mali Genel Kurul’da TFF Başkanlığı’nı bırakacak olan Mehmet Büyükekşi TRT Spor’a bağlandı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası yeniden gündem olan tehdit, küfür ve şiddet olayları hakkında rahatsızlığını dile getiren Mehmet Büyükekşi çarpıcı ifadeler kullandı.

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"MARKA DEĞERİNİ AŞAĞI ÇEKTİLER"

Toplumu birlik olmaya çağıran Büyükekşi açıklamasında, "Bu sezon maalesef bazı maçlarda kulüp yöneticilerinin istenmeyen davranışlarıyla karşılaştık. Futbol dünyanın en sevilen sporu. Dostluğu, kardeşliği gösteren bir oyun olduğunu unutan bazı kulüp yöneticileri, daha çok şiddeti, küfürü, kaosu, tehditi ön plana çıkardılar. Futbolun marka değerini aşağı çektiler. Bunlardan bir an önce sıyrılıp, olması gereken dostluk, barış, kardeşlik, gösteri olgusu öne çıksın istiyoruz. Toplumun bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olması için tüm paydaşların bir arada olması gerekiyor. Tüm futbol ailesini bu şekilde hareket etmeye davet ediyorum" dedi.

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