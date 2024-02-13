Erzincan eski Başsavcısı İlhan Cihaner yaşanan maden faciasını yorumladı. FETÖ kumpasıyla tutuklanmıştı

Yaşanan 'siyanür sızıntısı'na rağmen Kanadalı madencilik şirketi Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 dolaylarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Sahadaki yaklaşık 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamazken faciaya dair bir açıklama da yıllar önce yürüttüğü Anagold soruşturmasının sonrasında tutuklanan Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'den geldi.

“ÇOK BÜYÜK ŞAİBELER VAR”

İlhan Cihaner, İliç'te facianın yaşandığı Anagold Altın Madeni sahasındaki icraatların yasallığı hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Bir kere bunun böyle olacağı defalarca işaretini aldığımız bir süreç. Böyle olacağı belliydi. Çünkü geçenlerde de bir siyanür borusu patlamıştı, delinmişti. Önce inkâr edilmişti, daha sonra uzunca bir süre kapatılmıştı. Fakat maden yeniden çalışmaya başlamıştı. İliç örneğinde kuruluşundan itibaren çok büyük şaibeler var. Orada ben bir soruşturma başlattığımda, maden şirketi tarafından buradaki ilgili kişilere rüşvet verilerek ruhsat alındığı, çevre değerlendirme raporunun manipüle edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak maalesef daha sonra bu soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmediğini gördük.

“MALESEF YARGI GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMİYOR”

Orada bir avuç yurtsever, madenci, sendikacı yıllarca bu mücadeleyi veriyor. Maalesef yargı da gerekli hassasiyeti göstermiyor. Devlet zaten tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor. Bugün de maalesef böyle bir felaket yaşandı. Tek beklentimiz, temennimiz can kaybının olmaması ya da az olması. Fakat bunun artık uyandırmış olması lazım bizi.

“ÖNLEMLERLE ÖNÜNE GEÇİLEMEZ”

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan Cemalettin Küçük yıllardır bunların mücadelesini veriyor. Küçük, keşif sırasında bile bu tarz bir şeyin olacağını dile getirmişti. Bu tarz bir kazanın önlemlerle, yapılan oradaki işletme tekniğiyle önüne geçilmesinin mümkün olmadığını yıllardır anlatıyor. Yine Sedat Cezayirlioğlu var, orada yerli halktan birisi. Yıllardır bunu dillendiriyor. Bunun mücadelesini veriyor ama maalesef yağmacı kapitalizmin geride büyük bir yıkım bırakarak terk ettiği topraklardan birisi olacak. Bu yüzden çok öfkeli ve üzüntülüyüz.

“BİR SİYASİYİ ORTAK EDEREK İŞLERİN YOLUNDA GİTMESİNİ SAĞLADI”

Erzincan’daki altın madeni kuruluşundan itibaren şaibeli. Yani sadece siyanürle altın çıkarma projesinin ortaya koyduğu riskler, tehditler açısından değil. Örneğin bir siyasiyi kendisine ortak ederek işlerinin 'yolunda gitmesini' sağladı. Bu şirketin ortakları siyaseten güçlü isimlerden seçilmiş. Bunların etkisi olmadığını söylemek herhalde saflık olur.

“SÜREKLİ ALANINI GENİŞLETİYOR”

Başlı başına zaten devasa uluslararası bir firma. Sermayeden gelen bir gücü var. E onun karşısında dava masraflarını bile kendi cebinden ödemeye çalışan bir avuç insan var. Düşünün şimdi böyle bir şeyle mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Oysa burada asıl süreci takip etmesi gerekenin devlet kurumları olması lazım. Savcılıkların olması lazım, çevre suçları yönünden. Ama maalesef yurttaşlar böyle bir mücadele veriyor. Orada da tabii ki asimetrik bir mücadele var.

Etkin bir soruşturma yapılmadı, orada büyük bir kaza yaşandığı halde tekrar çalışma izni verildi. Sürekli alanını genişletiyor ve tüm Türkiye de maalesef seyrediyor."

CİHANER VE ANAGOLD SORUŞTURMASI

İlhan Cihaner Erzincan Başsavcısı olarak atandığı dönemde yerel haberleri takip ettiği esnada kendisine ihbar ulaşmıştı. Bunun üzerine İliç Savcısı Bayram Bozkurt'a soruşturma başlatması talimatını vermişti.

Aradan bir yıl geçmesine karşın FETÖ mensubu savcı Bayram Bozkurt soruşturmayı sonuçlandırmamıştı. İlhan Cihaner, savcının rüşvet aldığını şu ifadelerle anlattı:

"Savcı Bayram Bozkurt bu soruşturmayı bahane ederek altın madeninin ABD''li müdüründen rüşvet talep etmiş ve maaşa bağlamışlar. Köy muhtarı Cahit Keklik'e göre ise Savcı Bayram Bozkurt 10-15 bin TL versinler işi kapatayım. Hatta 15 bin de az, 25 bin kadarcık'' diyerek rüşvet istemişti. İl jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu''nu ziyaret eden ABD''li müdür savcının rüşvet istediğini beyan ediyor."

İlhan Cihaner, bundan sonra da savcı Bayram Bozkurt hakkında rüşvet soruşturması başlatmıştı.

Cihaner bir gün makamına geldiğinde masasında Adalet Bakanlığı'ndan gelen "Elinizdeki soruşturmayı derhal bize gönderin" ifadelerine yer veren bir talimat yazısı gördüğünü, bu talimat üzerine soruşturmayı fezlekeye bağlayarak resmi kayda geçirdiğini ifade etti. Dosya Cihaner'den alınarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Aynı dönem hem İsmailağa Cemaati'ne hem de FETÖ’ye yönelik soruşturma başlatan Cihaner hakkında "rüşvet alma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma "EFE" kod adlı bir gizli tanığın ifadesine isnat ettirilmişti.

Cihaner 16 Şubat 2010 tarihinde özel yetkili savcı Osman Şanal tarafından makamında gözaltına alındı ve ardından tutuklanmıştı.

"EFE" kod adlı bu gizli tanığın ise Cihaner''in hakkında soruşturma başlattığı savcı Bayram Bozkurt olduğu ortaya çıkmıştı.