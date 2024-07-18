Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı

Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı
Düzenleme: Kaynak: AA

Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturarak hayatı olumsuz etkiledi.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 1

Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 2

Bazı araçlar şehir merkezindeki Fil Geçti, Aziziye ve Hamidiye köprülerinin alt geçitlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 3

Ekipler, bu köprüleri araç girişine kapattı.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 4

Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 5

Merkezdeki Çaykara Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı’nda da kaldırımdan yola bakan bölümün bir kısmı sel nedeniyle çöktü.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 6

Polis ve zabıta ekipleri yola bariyer koyarak yaya geçişini engelledi.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 7

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 8

Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 9

Meteoroloji ise yağışlı havanın etkisini devam ettireceğini belirterek su baskınlarına karşı uyardı.

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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 10
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 11
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 12
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 13
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 14
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 15
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 16
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 17
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 18
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 19
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 20
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 21
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 22
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 23
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 24
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 25
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 26
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Erzurum'u sağanak vurdu! Evleri su bastı araçlar yolda mahsur kaldı 27
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