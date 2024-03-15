Eşek turpu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...

Günümüzde birçok insan, sağlık problemlerine doğal çözümler bulma peşinde ve bu amaçla şifalı otlara yönelmekte.

Eşek turpu, pek çok rahatsızlığa iyi geldiği için dikkat çekiyor.

Peki, eşek turpu nedir?

Doğu Karadeniz ve Uludağ gibi bölgelerde yetişen, yaklaşık 1 metre boyunda, geniş yapraklara ve kalın köklere sahip bir bitki türüdür. Kökü acı bir tada sahiptir ve yaprakları ceviz yaprağına benzer.

Bu bitkinin meyvesi, üst kısmında çanak şeklinde bir yapıya sahiptir. İç kısmı sarı, dış kısmı ise koyu renklidir. Tıbbi kullanımda genellikle kökü tercih edilir ve sarı ile mavi olmak üzere iki çeşidi bulunur.

Faydalarına gelince;

10 gram centiyane kökü, bir litre suda bekletilip süzüldükten sonra içildiğinde, karaciğer ve dalakta oluşan tıkanıklıkları giderir.

Kan temizleyici ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir.

Kökün suyu, cilde uygulandığında lekelere karşı etkilidir.

Kökü, enerji verici, kansızlık ve kalp hastalıklarına karşı etkili bir tedavi yöntemidir.

Vücut direncini artırır, ateşi düşürür.

Sindirimi kolaylaştırır, iştah açar, mide yanması ve ekşimesini önler.

Kullanım şekilleri ise şöyledir;

Çay olarak: Yarım çay kaşığı ince kıyılmış kök, 150 ml suda 10 saat bekletilerek demlenir ve süzülür.

Çay olarak: Yarım çay kaşığı ince kıyılmış kök, 150 ml kaynar suda 20 dakika bekletildikten sonra süzülür.

Tentür olarak: 10 gram ince kıyılmış kök, 50 ml sulandırılmış alkolde bir gece bekletilir ve süzülür.

Uyarılar: Yüksek tansiyonu olanlar, mide kanaması riski taşıyanlar, sık burun kanaması yaşayanlar, hamileler ve yüksek mide asitliği olanlar bu bitkiyi kullanmamalıdır.