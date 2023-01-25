Merve Boluğur 'böyle de giyilmez' dedirtti

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl ve Kuzey Güney gibi pek çok dizinin kadrosunda izlediğimiz Merve Boluğur, artık ekranlarda olmasa da gündemden düşmüyor.

Eski eşi DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

EŞOFMANIN BELİNİ KATLADI

Özel hayatıyla göz önünde olan oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Merve Boluğur, eşofmanının belini katlayarak verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Boluğur'un ilginç tarzı sosyal medyada 'böyle de eşofman giyilmez' şeklinde yorumlar aldı.