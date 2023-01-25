25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Merve Boluğur 'böyle de giyilmez' dedirtti

Son zamanlarda özel hayatında yaşadıklarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Merve bu defa eşofman giyim tarzıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 01:27
Takip Et

Oyuncu Merve Boluğurun eşofman giyme şekli tepki çekti

Merve Boluğur 'böyle de giyilmez' dedirtti
+
Aa
-

Acemi Cadı, Muhteşem Yüzyıl ve Kuzey Güney gibi pek çok dizinin kadrosunda izlediğimiz Merve Boluğur, artık ekranlarda olmasa da gündemden düşmüyor.

Eski eşi DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

EŞOFMANIN BELİNİ KATLADI

Özel hayatıyla göz önünde olan oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Merve Boluğur, eşofmanının belini katlayarak verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Boluğur'un ilginç tarzı sosyal medyada 'böyle de eşofman giyilmez' şeklinde yorumlar aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ankaralı
25.01.2023 01:50
Sonradan görme şapşal takımından biri daha.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
3
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
5
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
6
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
﻿Erdoğan'ın kaybetse bile iktidarı bırakmama planını açıkladı. Orhan Uğuroğlu yazdı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿İzmir’de silahlı kavga
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
﻿Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.