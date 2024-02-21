Eski gol kralı imzayı attı

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Eski gol kralı imzayı attı
Derincespor, teknik sorumlu Turhan Sofuoğlu'nun istifa etmesinin ardından yerine Kocaelispor taraftarlarının çok sevdiği bir ismi getirdi.

2007-2008 sezonunda Kocaelispor'da gol kralı olan Taner Gülleri, Derincespor'un yeni teknik direktörü oldu.

2.Lig Kırmızı grupta küme düşme tehlikesi yaşayan Derincespor, Taner Gülleri'yi takımın başına getirerek spor camiasında beğeni topladı.

Taner Gülleri, daha önceden Kocaelispor'da yardımcı antrenör, 3.Lig'de Gölcükspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Taner Gülleri, yeni takımı Derincespor'la ilk antrenmanını çarşamba günü yapacak.

Derincespor, bu hafta Karaman Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

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