TFF VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak"

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