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Ebru Şallı 'Sınırsız sevgi' notuyla paylaştı

Eski manken Ebru Şallı oğlu Beren'le çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şallı'nın oğluyla birlikte yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 22:44
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Eski manken Ebru Şallı Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu

Ebru Şallı 'Sınırsız sevgi' notuyla paylaştı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ancak özel hayatına dair paylaşımlarda ketum davranan Ebru Şallı, bu defa takipçilerinin ricasını kırmadı ve 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren ile zaman zaman paylaşımlarda bulunan Şallı daha önce oğluyla birlikte kurabiye yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Şallı 18 yaşındaki oğluyla çekilmiş karesini "Sınırsız sevgi Berom, aşk, saf aşk" notlarıyla paylaşırken takipçileri Şallı'nın oğlunun ne kadar yakışıklı olduğuna dair çok sayıda yorumda bulundu.

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