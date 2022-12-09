Ebru Şallı 'Sınırsız sevgi' notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ancak özel hayatına dair paylaşımlarda ketum davranan Ebru Şallı, bu defa takipçilerinin ricasını kırmadı ve 18 yaşındaki oğlu Beren Tan ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren ile zaman zaman paylaşımlarda bulunan Şallı daha önce oğluyla birlikte kurabiye yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Şallı 18 yaşındaki oğluyla çekilmiş karesini "Sınırsız sevgi Berom, aşk, saf aşk" notlarıyla paylaşırken takipçileri Şallı'nın oğlunun ne kadar yakışıklı olduğuna dair çok sayıda yorumda bulundu.