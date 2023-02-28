Yasemin Sakallıoğlu fahiş ev kiralarına isyan etti. ''Adım başına 2 bin TL düşüyor''

Komedi videolarıyla tanınan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kiralık ev aradıklarını belirten Yasemin Sakallıoğlu evin küçük ve pahalı olmasından dert yandı.

"EVİN İÇİNDE GEZSEM 15 ADIMDA BİTİYOR"

Ailesi için kiralık ev aradıklarını söyleyen Sakallıoğlu bir ev bulduğunu ve kirasının 30 bin TL olduğunu belirterek "Şöyle göz kararı bir hesapladım. Evin içinde gezsem 15 adımda bitiyor." diye yazan Sakallıoğlu, "Böylece adım başına 2.000 TL düşüyor. Vay be" dedi.



