Eski Süper Lig stadının tribünlerinden ağaçlar fışkırdı. Son halini sosyal medya fenomeni görüntüledi

Bir dönem Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan Zeytinburnu Stadı’nın içler acısı halini dikkat çekti.

16 bin kişilik kapasiteli futbol mabedi şu an için hayal stat konumunda.

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na ait olan ve 1964’te el konulan 42 bin 259 metrekarelik Zeytinburnu Stadı, 2014 yılında vakfa iade edilmişti.

Vakıflar Genel Meclisi’nin kararıyla stat Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na ait.

Stada girmeyi başaran Onur Koyuncu ise izlenimlerini şöyle aktardı:

Terk edilmiş stadyuma girdim.

Bir dönemler Süperlig’de oynamış Zeytinburnu Spor Kulübü Stadyumu uzun yıllardır terk edilmiş.

1984 yılından beri Zeytinburnu maçlarına ev sahipliği yapmış.

Stadın her tarafı kapatılmış, içeri girişler tehlikeli olduğu için yasak.

STADIN ESKİ HALİ: