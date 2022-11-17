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Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, profesör ve öğretim üyesi olmak üzere 7 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 1 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 06:55
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Eskişehir Teknik Üniversitesi profesör ve doktor öğretim üyesi alacak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak.
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Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine, profesör ve öğretim üyesi olmak üzere 7 akademik personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 1 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. ''denildi.
Profesör ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Doçent unvanı alanlar doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.

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