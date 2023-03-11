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Hırsızlık şüphelileri çaldıkları bisikletlerle yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan aranan ve bisiklet hırsızlığına karışan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:30
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Eskişehir’de bisiklet hırsızları yakalandı

Hırsızlık şüphelileri çaldıkları bisikletlerle yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir’de farklı suçlardan aranan şahıslarında içinde bulunduğu 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, yapılan aramalarda 8 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda gasp, yağma ve hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu A.Y., O.G., E.K. ve D.C.Ö. isimli şahıslar saklandıkları ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 8 adet bisiklet ve 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgusunda A.Y. isimli şüphelinin 4 ay 15 gün kesilmiş hapis cezasının, E.K. isimli şüphelinin ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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