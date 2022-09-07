7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Eskişehir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Eskişehir’de seyir halindeki kamyon, otomobile arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:09
Takip Et

Eskişehir’de kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Eskişehir’de kamyon otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
+
Aa
-

Eskişehir’de bir kamyonun arkadan çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden 1’i hayatını kaybederken 3’ü ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çetin Yıldız idaresindeki 06 CAP 842 plakalı kamyon, Mert Kara’nın kullandığı 16 NPF 64 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka kısmı ezilen otomobilde bulunan 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 26 yaşındaki Kerim Fırat’ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralılar Mert Kara (25), Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ’ın (26) ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Çetin Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
3
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
4
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
5
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
6
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.