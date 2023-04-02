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Esra Ezmeci'ye şoke eden mesajlar gelmeye devam ediyor

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye yine takipçilerinden mesaj yağdı. Bir takipçi, eşinin yaptığı şoke eden olayı ifşa etti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 15:03
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Uzman psikolog Esra Ezmeci'ye şoke eden mesajlar gelmeye devam ediyor

Esra Ezmeci'ye şoke eden mesajlar gelmeye devam ediyor
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Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programıyla bir süre ekranda olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci program ilgi görmeyince final yaptı. Ezmeci, ilişki ve cinsellik üzerine tavsiyelerine sosyal medyada devam ediyor.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtsız bırakmayan Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar gündemde.Bir takipçi Ezmeci'ye "İlk buluşmada cinsellik olması ne kadar doğru?" diye sordu. Ezmeci ise "İlk buluşmada cinsellik doğru değil öpüşmek bile fazla" dedi.

Bir başka takipçi ise eşiyle günde 3 kez ilişkiye girdiğini itiraf etti.

KIZDIRAN MESAJ

Esra Ezmeci şoke eden bir mesajla da karşılaştı. Bir takipçi "Eşim kardeşimden müstehcen fotoğraflar istemiş şantajla" dedi.

Esra Ezmeci bunun affedilecek bir şey olmadığını ve suç olduğunu söyledi ve "Sapkınlık, suç ve büyük ihanet" dedi.

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