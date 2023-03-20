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NATO, Estonya hava sahasında Rus savaş uçaklarını durdurdu

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, İngiliz ve Alman savaş uçakları Estonya hava sahasına yakın uçan bir Rus uçağını önledi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:20
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Estonya hava sahasında Rus savaş uçakları NATO tarafından önlendi

NATO, Estonya hava sahasında Rus savaş uçaklarını durdurdu
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CNN International’de yer alan habere göre İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden Rus savaş uçaklarının Estonya sınırı yakınlarında Alman savaş uçaklarıyla birlikte NATO bünyesindeki ortak uçuşla engellendiğini duyurdu.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), iki Typhoon jetinin "iki Sukhoi Su-27 Flanker savaş uçağı ve bir AN-12 Cub askeri nakliye uçağının eşlik ettiği, NATO'nun Crusty adıyla bilinen bir Rus askeri Tu-134 yolcu uçağını" önlediğini söyledi.

RAF, operasyonu İngiltere, Almanya ve diğer NATO ülkelerinin "bu gerilim anında Estonya müttefiklerinin yanında olduklarına" dair güvence olarak nitelendirdi.

RAF komutanı Richard Leask yaptığı açıklamada, "Rus uçağını hızlı bir şekilde belirledik ve ardından NATO hava sahasına yaklaşırken izledik" dedi.

Leask, hava polisi görevlerinin NATO'nun ilgilenilen herhangi bir uçağı tanımlamasına, "onların kim olduklarını bilmemizi sağlamasına" ve hava sahasındaki herkesi güvende tutmasına yardımcı oluyor, diye devam etti.

Komutan, "Bu, savaş pilotu olmanın bir parçası ve biz ve Alman meslektaşlarımızın yapabilmek için birlikte eğittiğimiz şey bu" dedi.

 

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