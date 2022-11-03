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Vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Geçen yıl yüzde 36.20 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 122.93’e çıktı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:17
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Vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu

Vergi, harç ve cezalara gelecek zam belli oldu
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2023 vergi, harç ve cezalardaki artış netleşiyor. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, yeni bir karar alınmazsa vergi ve harçlar yüzde 122.93 artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi.

 

ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?
Buna göre Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

 

DEĞİŞİKLİK OLMAMASI DURUMUNDA ARTIŞ GÖSTERECEK
Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

 

GEÇEN SENE YÜZDE 36.2'YDİ
2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'idi.

 

İŞTE 2023'TE UYGULANACAK BAZI HARÇ VE CEZALAR

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Üstün Türkeli
3.11.2022 13:45
Gerçek enflasyon bu zaten !  
 
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