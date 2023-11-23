EURO 2024 play off kura çekimi gerçekleştirildi

Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımın belirleneceği play off turunun kura çekimi yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
EURO 2024 play off kura çekimi gerçekleştirildi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için playoff kura çekimi gerçekleşti.

Şu ana kadar kesinleşen 21 takımın yanı sıra, 3 takım daha play off turundan gelecek ve her biri Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Play off maçları tek maç usulüne göre oynanacak olup, yarı final müsabakaları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te gerçekleşecek.

A Yolu'nda; Polonya, Estonya ile karşılaşırken, Galler ise Finlandiya'ya rakip olacak.
B Yolu'nda; Bosna Hersek, Ukrayna ile mücadele ederken, İsrail de İzlanda'ya karşı mücadele verecek.
C Yolu'nda; Gürcistan, Lüksemburg'u, Yunanistan ise Kazakistan'ı yenmek için sahaya çıkacak.

Her bir yolun galibi, EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak ve A Milli Takımımız'ın muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

EURO 2024 grup kuraları 2 Aralık'ta çekilecek
EURO 2024 kura çekimi ise Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Grup lideri olarak Almanya'daki finallerin biletini alan Türkiye kura çekimine 2. torbadan katılacak.
EURO 2024 Finalleri 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Torbalar şu şekilde:
1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C

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