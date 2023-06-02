Euro zengini gurbetçinin yağ fiyatı feryadı

Yapılan sokak röportajlarında Avrupa'daki kötü ekonomiden dert yanan gurbetçilere bir yenisi daha eklendi.

'Halk mikrofonu' adlı programın gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan ve Türkçeyi de unuttuğu anlaşılan gurbetçi, ayçiçek yağının Türkçe karşılığını bulmakta zorlanırken şu ifadeleri kullandı:

"Ben Avrupa'da yaşadığım için... ah gitmez olaydım oraya, buraya da gelemiyorum neyim var burada?

Avrupa'da aradığımızı bulamıyoruz yok kardeşim mağazalarda bir kiloluk ayçiçek yağı 6 Euro"