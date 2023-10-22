Kiracısı çıkmıyor diye kendi evini darmaduman etti. Gözü dönen ev sahibi kabusu yaşattı

Antalya'da engelli oğlu Taha Erbey Bulut (12) ile yaşayan Gülsen Bulut (40), kira artışında anlaşamadığı gerekçesiyle tahliyesini isteyen ev sahibi E.D.'den, bir süre önce su sayacını söktüğü, önceki gün de sopayla camlarını kırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

KAYNAK: DHA
Kiracısı çıkmıyor diye kendi evini darmaduman etti. Gözü dönen ev sahibi kabusu yaşattı

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde engelli oğlu Taha Erbey Bulut ile yaşayan Gülsen Bulut, bir süre önce ev sahibi E.D. ile kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı. Geçen sene 850 lira olan kirasını 1500 liraya yükselten Bulut, geçen mart ayında ev sahibinden gelen taleple ne yapacağını şaşırdı. Taha Erbey'e bakmak zorunda olduğu için çalışamayan, oğlu üzerinden aldığı engelli maaşıyla geçinen Bulut, haziran ayına kadar kirayı 5 bin, sonrasında 10 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verdi.

Bunun üzerine ev sahibi, tahliye davası açtı. Dava uzlaşmacıya gitti. Bu sırada ev sahibi E.D., iddiaya göre su sayacını söktü. Ev sahibi hakkında polise şikayetçi olan Bulut, önceki gün oğlunu okuldan alıp geldiğinde şaşkınlık yaşadı. Pencere camlarının tamamının kırık olduğunu gören kadın çevredekilere sorduğunda, ev sahibi E.D.'nin ucuna metal bağladığı uzun çubukla camlarını kırdığını öğrendi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Bulut'un evine gelen polisler incelemede bulundu. Bulut, polis merkezine giderek ev sahibi E.D. hakkında ikinci kez şikayetçi oldu.

10 BİN LİRA KİRA İSTEDİ

4 senedir aynı adreste oğluyla birlikte yaşayan Gülsen Bulut, ev sahibinin istediği artışı yapamayacağını, başka eve taşınmak için de maddi gücünün yetersiz olduğunu söyledi. Bulut, "Mart ayında kontratım bitti. Marttan hazirana kadar sorun yaşamaya başladık. Kiramı yüzde 83 zam yaparak 850 liradan 1500 liraya yükselttik. Onu kabul etmedi ve kapıma gelip 'Hazirana kadar 5 bin lira, hazirandan sonra da 10 bin lira vereceksin' dedi. Ben de çocuğumun engelli maaşıyla geçindiğimizi bu nedenle veremeyeceğimi söyledim" dedi.

'CAMLARI KIRIP GİTTİ'

Ev sahibinin kapısını tekmelediğini söyleyen Bulut, "İlk gelip kapımı tekmeledi sonra su sayacını söktü. En son dün oğlumu okula götürdüğüm saatte eve gelip camları kırıp gitmiş. Hazirandan bu yana birçok kez şikayetçi oldum. Tahliye etmek için dava açtı. Dün uzlaştırmanın da son günüydü ve uzlaşmak istemediğini söyledi. Okuldan gelince camların kırık olduğunu gördüm. Komşulara sordum ve ev sahibinin bir çubuğun ucuna bağladığı metal ile camları kırdığını söylediler" diye konuştu.

'GİDECEK YERİM YOK'

Oğlunun okulunu tamamlayabilmesi için çabaladığını belirten Bulut, "Burayı boşaltsam gidecek yerim yok. Aldığım maaş belli, kiralar çok yüksek. Çocuğumdan dolayı çalışamıyorum ve ondan aldığımız maaş ile geçinmeye çalışıyoruz. Kendisinin 4 evi var, ihtiyacı var desem öyle bir durum da yok. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

tahliye-etmek-istedigi-kiracisinin-camlarini-kirdi-6799-dhaphoto1.jpg

tahliye-etmek-istedigi-kiracisinin-camlarini-kirdi-6799-dhaphoto2.jpg

tahliye-etmek-istedigi-kiracisinin-camlarini-kirdi-6799-dhaphoto3.jpg

tahliye-etmek-istedigi-kiracisinin-camlarini-kirdi-6799-dhaphoto4.jpg

tahliye-etmek-istedigi-kiracisinin-camlarini-kirdi-6799-dhaphoto5.jpg

tahliye-etmek-istedigi-kiracisinin-camlarini-kirdi-6799-dhaphoto6.jpg

İlgili Haberler
Kiracı zam teklifini kabul etmeyince ev sahibi camı çerçeveyi yere indirdi
Kiracıya kâbusu yaşattı polis apartmanı bastı. Ev sahibi kiracı kavgasında bunu da gördük
Ev sahibi ile kiracı arasındaki davada mahkemeden dikkat çeken karar
Öne Çıkanlar
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim Spor
Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den özür dilerim
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı Gündem
Evi terk eden evli erkeklere kötü haber. Yargıtay'dan emsal karar çıktı
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı Magazin
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan milyonluk anlaşma. Rekor ücrete imza attı
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı Dünya
İsrail’i eleştirdi işinden oldu, “özür” işe yaramadı
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular Gündem
İBB’nin yeni yurt açmasına AKP ve MHP engeli. İktidara yakın vakıflardan taraf oldular
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Bayern Münih maçının hakemi belli oldu