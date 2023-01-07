﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan apartmanın 1. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine 112 ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürürken, yapılan soğutma çalışmasının ardından dairenin tamamen kullanılamaz hale geldi.

EVDE KALAN KADIN ÇIKARILDI

Yangında eşyaların büyük bölümünün yandığı, tavanlarının çöktüğü gözlendi. Yangın sırasında diğer dairelerde bulunan aileler evlerinden kaçarak kurtuldu. 2'nci kat balkonunda mahsur kalan ve Alman uyruklu olduğu bildirilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveninden indirildi.

Alman kadına, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

MUTFAK MALZEMELERİNİ KIRDI

Dairede yangının başlamasından kısa bir süre önce Tolga Y., mutfak balkonunda mutfak malzemelerini kırdı. Şüpheli yangının başlamasıyla birlikte de dışarıya çıkarak diğer vatandaşlarla birlikte yangını izledi. İtfaiyenin gelip müdahale etmesinin ardından otomobille olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

"TÜM APARTMANI YAKIYORDU"

Aynı apartmanda oturan, eşi ve çocukları son anda evi terk ederek dışarı çıkan bir vatandaş, "Ailevi sorunları yüzünden sadece kendi evini değil tüm apartmanı yakıyordu. İtfaiye biraz geç gelse belki de diğer daireler de yanacaktı. Benim eşim ve çocuklarım son anda dışarı çıkabildi. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim." dedi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme ve olay yerindeki komşulardan alınan bilgi doğrultusunda evini yaktıktan sonra kaçan Tolga Y., telefonla karakola çağrıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Karakola gelen Tolga Y.'nin, psikolojik sorunlar yaşadığı, buna bağlı kullandığı ilaçlar yüzünden olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği, sadece sigarayı kül tablasına bıraktıktan sonra dışarı çıktığını söylediği bildirildi. Tolga Y., Sarılar Jandarma Karakolundaki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA)