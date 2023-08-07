Pınar Deniz gözyaşları içinde paylaştı. Hem güldü hem ağladı

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in ağlarken verdiği poza takipçilerinden, "Evlilik teklifi mi aldın?" ve "Bence mutluluk gözyaşları..." şeklinde yorumlar yağdı

Pınar Deniz gözyaşları içinde paylaştı. Hem güldü hem ağladı

Editör: Özlem KIRAL

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Pınar Deniz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı.

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Ünlü oyuncu, gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü. Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.

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Pınar Deniz'in bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçilerinden Deniz'e, "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" yorumları yağdı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı

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