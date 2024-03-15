Eylem Tok’un eşi Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı. Oğlu için sözleri gündem oldu

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur bir kazaya karıştı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Anne oğlunu alarak hemen yurt dışına kaçtı.

Türkiye’de olan baba Bülent Cihantimur soruşturmada adliyede ifade verdi.

Bülent Cihantimur hakkında yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bülent Cihantimur'un ifadesi şu şekilde:

Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum...

ANNE VE OĞLUNUN ABD’DE GÖRÜNTÜLENDİ

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmiş ve tepki toplamıştı.