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Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe!

Elektrikte eylül tarifesi belli oldu. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 00:47
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Eylül ayı zamlarla geldi! Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe

Doğalgazın ardından bir zam da elektriğe!
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Doğalgazın ardından bir zamda elektriğe geldi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

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Halil
1.09.2022 01:09
Geldiğiniz aşamada Üretimine el koyduğunuz ges lerde sizi kurtarmayacak. Çünkü ah var. Kazanılmış Hakkın alınması var.  
 
Yıldırım Demircioğlu
1.09.2022 01:06
Ooofff...Vicdanınız kurumuş sizin, çin çarpması daha hafif kalır, elektrik çarpmasından.  
 
Fakirleşiyoruz
1.09.2022 01:05
Fakirleşmeye devam. Kim yapıyor bu zamları. N.Nebati, kurduğunuz enflasyon timi vardı galiba. Bi zahmet bu zamları yapanlara göndersen fena olmaz. yoksa her şeye zam gelecek demektir. .  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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