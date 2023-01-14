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  • Sadece 1 gün için 17 yıl daha fazla çalışmak zorundalar. EYT düzenlemesi yeni mağduriyetler yarattı

Sadece 1 gün için 17 yıl daha fazla çalışmak zorundalar. EYT düzenlemesi yeni mağduriyetler yarattı

EYT düzenlemesi kapsamında sigorta girişi bir gün önce ve sonra olacak vatandaşlar arasında emeklilik için tam 17 yıl fark var. Haklı olarak soruyorlar. EYT kapsamına alınan 8 Eylül 1999’dan sonra 1 gün sonra işe girdiğim için neden yaşıtlarımdan 17 yıl daha fazla çalışmak zorundayım.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 18:34
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EYT düzenlemesi yeni mağduriyetler yarattı. Sadece 1 gün için 17 yıl daha fazla çalışmak zorundalar

Sadece 1 gün için 17 yıl daha fazla çalışmak zorundalar. EYT düzenlemesi yeni mağduriyetler yarattı
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Milyonlarca EYT Mağdurunun gözü kulağı TBMM’de. Kanun teklifinin bir an önce getirilmesini ve meclisten geçmesini isteyen mağdurlar, yıllarca verdikleri hak mücadelesinin acilen karara bağlanmasını bekliyor.

Diğer taraftan staj ve çıraklık döneminin sigortalılık kapsamına alınıp alınmayacağı da merak edilen diğer bir konu. Çocukluk yaşlarından beri akranları gezip tozarken çalışmak zorunda kalan mağdurlar ise staj ve çıraklık dönemlerinin de sigortalılıktan sayılması için mücadele veriyor.

EYT içinde yer alan bir başka mağdur vatandaşlar ise EYT’nin kapsamına alınan 8 Eylül 1999’dan bir gün sonra sigorta girişi olan vatandaşlar. 9 Eylül 1999’da işe başlayan vatandaşlar EYT kapsamı dışında kalırken onlara emeklilik yaşı 60, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girenler için ise 43.

Mağdur vatandaşlar ise haklı olarak soruyor: “Benden bir gün önce işe başlayan yaşıtım 43 yaşında emekli olabilecekken ondan bir gün sonra işe başlayan ben neden 60 yaşına kadar beklemek zorundayım. Yaşıtlarımdan 17 yıl daha fazla neden çalışmak zorundayım. 1 güne 17 yıl fark olması hak mı adalet mi?

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Vatandas
14.01.2023 19:52
Burda asıl mağdur Bagkurlular,kimse onları dile getirmiyor.4000gun farkmi olur dünyanın neresinde böyle bir sistem var bunu adalet.  
 
Sade Vatandaş
14.01.2023 19:45
Eyt e hak kazananlar bakıyorum yeni mağdurlar için hemen karşı Avukatlığına soyunmuş. Kendilerini egoistlik için kutluyorum. Yaş düzenlemesi Allahın emri değil yasa ile gelen yasa ile düzeltilir.  
 
AKM
14.01.2023 19:44
yaş sınırı getirecekti böyle küslük falan olmazdı biraz inadına yapar gibi oldu bu iş al sana EYT dercesine bu ne yaw 43 44 yaşında emekli mi olunur sonrada geçinemiyoz çoook çay simit yeriz  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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