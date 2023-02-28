EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İlk maaş ne zaman yatacak?

Kahramanmaraş merkez üstü depremler nedeni ile meclis çalışmalarına ara vermişti. EYT bekleyen vatandaşların gözü kulağı bugün meclisten çıkacak yasaya çevrilmiş durumda.



EYT bekleyenler, düzenlemenin Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe gireceği ve ilk maaşların yatacağı tarihleri merak ediyor.



Tüm bu soruların cevabını AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise görüşmelere başlayacak Meclis Genel Kurulunda EYT düzenlemesinin ilk gündem maddesi olacağını ve düzenlemenin Çarşamba gününe kadar Meclis'ten geçmesini beklediğini söyledi. Düzenleme Meclis'ten geçtikten hemen sonra yüyürlüğe girecek.



Elitaş, emeklilikte yaşa takılanların ilk maaşlarını ise nisan başı gibi almasının beklendiğini kaydetti.

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