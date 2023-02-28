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TBMM'de EYT görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda EYT ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Kanun teklifinin bu hafta yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:40
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EYT görüşmeleri TBMM'de başladı

TBMM'de EYT görüşmeleri başladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifinin görüşmeleri başladı.

Bugün ve yarın devam etmesi planlanan görüşmelerle birlikte EYT'nin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

TBMM Genel Kurul’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlandı” ifadeleri kullanıldı.

DEPREM NEDENİYLE ARA

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, depremler nedeniyle ara verilen ve yeniden çalışmalarına başlayan Meclis'in ilk gündem maddesinin EYT olacağını söylemişti.

TBMM'de yaşanan deprem ve sonrasındaki sürece dair yapılan görüşmelerin ardından EYT başlığı tartışmaya açıldı.

ELİTAŞ BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Elitaş, dün yaptığı açıklamada, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

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