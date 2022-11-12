Akşener: Biz EYT'yi konuşa konuşa mecbur kaldılar

Ömer Murat ZOR, Gökberk GÖK, Metin Cafer YÜCE. - YENİÇAĞ ADANA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Adana'nın Kozan ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.



Gerçek dertlerin konuşulması için mücadele ettiklerini belirten Akşener, "Halbuki bugüne kadar ne konuşuluyordu? 'Sen nerede doğdun? Kaşın, gözün niye burada?' Ya arkadaş Allah öyle yaratmış, sana ne? Bunlar üzerinden tartışa tartışa çırak çıktınız." dedi.



Esnafın, tüketicinin, gençlerin, emeklilerin, kadınların, atanamayan öğretmenlerin dertlerini konuşmak yerine 'şucusun-bucusun' denilerek yapılan siyasete ‘hayır’ demek için bu gezilere başladıklarını hatırlatan Akşener, "O esnaf dükkanlarının içindeki müşteri aynı zamanda velinimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıkmıştı. Şimdi yeniden velinimet oldunuz." ifadesini kullandı.



"Bakın çok samimiyetle bir şey söylüyorum; ben başta olmak üzere herkesi buraya getirip, karşınızda resmi tazim durdurun." diyen Akşener, "Çünkü patron sizsiniz. Çünkü velinimet sizsiniz. Oculuk-buculuk üzerinden konuşup, sizi birbirinizle kavga ettirip oy almak çok kolay iş ama derdine çare bulmak üzere çalışıp, o derdin çözümünü oluşturup, onun üzerinden siyasi partiler-siyasiler sizin için rekabet ederse, acı meselelere tatlı çözümler üretmek zorunda kalınır. Ben uzunca bir zamandır size gelmeyen, sizin derdinizi dinlemeyen muhteremlerin rahatını bozmak üzere yola çıktım. Allah'a bin şükür rahatları bozuldu." şeklinde konuştu.

Akşener şöyle devam etti:

"3600 dediler, yapmadılar. Kenarından bir düzelttiler ama o da eksik oldu. İnşallah biz gelince, biz yapacağız. Senelerdir EYT dediler. EYT'yi konuşa konuşa şimdi mecbur kaldılar. Ocak ayında EYT'yi çözüyorlar. Allah’ımıza bin şükür, işte seçmenin velinimet olmasının sonuçları. Onlar tam anlamıyla çözemez. Dolayısıyla inşallah çok az kaldı, 6-7-8 ay neyse, sonunda inşallah biz çözeceğiz. Gençlerin tayinleri yapılamıyor. Doktorlar yurtdışına gidiyor. Gençlere süfli dendi. Kadınlara sürtük dendi amma velakin biz Meclis'te dedik ki, ‘Çocuklar aç gidiyor okullara. Anaların içi yanıyor, babaların başı öne eğik. Hiç değilse devlet okullarında okuyan ilkokuldan lise son sınıfa kadar talebelere bir öğün ücretsiz yemek verelim.’ Meclis'e getirdik. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri tarafından reddedildi. Ama tam 24 milyar lirayı Hariri'nin cebine koydular. Niye biliyor musunuz, patronun arkadaşıymış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aile dostuymuş. Ayıp olmasın diye 24 milyar lirayı Telekom'dan aldılar, sizin cebinizden aldılar, Kozanlı'nın cebinden aldılar. Sen cebinde 10 lirayla gez çocuğum, onlar 24 milyar lirayı koydular Hariri'nin cebine. Haram olsun, zıkkım olsun elbette ama bir öğün yemek teklifimizi reddettiler. Öğrenci başına 1 dolar civarı masrafı var. 1 doları çocuklarımıza çok gördüler, 24 milyar lirayı Hariri'nin cebine koydular. AnkaPark diye bir yer var, çok konuşuldu. 14 milyar lira para verildi. Zavallı dinozorların elleri kolları kırılmış. Çarpışan arabalar var ama çarpışamıyorlar. 14 milyar lirayı kendi yandaşlarının cebine koydular. Öğrenci başına 1 doları çok gördüler. İşte bu harami düzendir. Bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkacağız. Bütün siyasiler sizin dertleriniz üzerinden çözüm üretecekler, rekabet edecekler. Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz de ona oy vereceksiniz.”